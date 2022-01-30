Engelli parasına ve yaşlı aylıklarına memur zammı yüzde 30.9

İhtiyaç sahiplerine yönelik uygulanan sosyal yardımlar her 6 ayda bir memur maaş katsayına yani memura yapılan zam oranında yükseliyor. Bu yardımlar için belirlenen gelir şartını ise asgari ücret tayin ediyor. Memurlara ilave artışla birlikte 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 30.9 zam yapılmıştı. Yüzde 2.5’lik ek zam geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Böylece yeni dönemde uygulanacak memur maaş katsayısı da netleşti. Buna bağlı olarak sosyal yardımlar da arttı.

YAŞLIYA 1084 LİRA

Sosyal yardımlardaki yeni tutarları dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL’den 1.084 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL’den 865 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL’den 1.298 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL’den 865 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1.819 TL’den 2 bin 382 TL’ye çıktığını açıkladı.

‘ÖDEMELERİ ARTIRIYORUZ’

Uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleriyle desteklendiğini belirterek, “Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz” dedi.

535 BIN KİŞİYE EVDE BAKIM YARDIMI

Bakan Derya Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 TL’den 2 bin 354 TL’ye çıkarıldığını kaydetti. Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu kaydetti. Yanık, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1.259 TL’den 1.649 TL’ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1.964 TL’den 2 bin 572 TL’ye çıkarıldı” dedi.