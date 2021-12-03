Türkiye Engelli sağlık çalışanı, 'Engelliler Günü'nde darbedildi

Engelli sağlık çalışanı, 'Engelliler Günü'nde darbedildi

Türkiye

Engelli sağlık çalışanı, 'Engelliler Günü'nde darbedildi

Diyarbakır'ın Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde otomasyon görevlisi fiziksel engelli Cengiz Doğru, randevusuz gelen hasta tarafından, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde darbedildi.

03 Aralık 2021, Cuma 17:52 Son Güncelleme:
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Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne randevusuz gelen R.Y., kulak burun ve boğaz servisinde muayene olmak istedi. Otomasyonda görevli olan fiziksel engelli Cengiz Doğru, durumu doktora bildirdi.

Doktor da randevulu hastaların ardından R.Y.’yi muayene edebileceğini söyledi. Doğru, doktorun cevabını R.Y.’ye iletti. R.Y. çıkan tartışmada Cengiz Doğru’yu darbetti.

Çevredekiler araya girerken, R.Y., gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Darp raporu alıp şikayetçi olan Doğru'ya, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapılan saldırı sendika ve sağlık çalışanları tarafından kınandı.

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)

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