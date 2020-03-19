Engelli ve bakım maaşına kolaylık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Belirlenen süre sonunda, bu durumdaki engelli vatandaşlarımız için yeni bir bilgilendirmede bulunacağız” dedi. Türkiye’de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, “Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak" dedi.

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