Engelli ve eski hükümlüye 50 bin lira hibe

Proje sunmak isteyenlerin İŞKUR’un web adresinde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlamaları gerekiyor.

14 HAZİRAN’A KADAR

Hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin projelerini 14 Haziran’a kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne teslim etmeleri gerekiyor. Bakan Selçuk, “Kendi işini kurma projesi kapsamında 1550 engelliye 63 milyon 276 bin TL, 888 eski hükümlüye de 22 milyon 864 bin TL hibe desteği sağladık” dedi. Yetkili komisyon tarafından kabul edilen projelere destek veriliyor.

2014-2019 arasında engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden idari para cezası olarak tahsil edilen tutarlar destek olarak aktarılıyor.