Engellilere karşılıksız primsiz her ay 990 lira maaş
Resmi kayıtlara göre devletten hizmet almak ve hastanelerden rapor almak için başvuru yapan 2.5 milyon engelli vatandaş var. Resmi olmayan rakamlarla bu sayının 9-10 milyona ulaştığı belirtiliyor. Engellilik derecesi her bireyde farklı. Devlet bu noktada her vatandaşına belli oranlarda yardımda bulunuyor.
05 Eylül 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ödeme temmuz itibarıyla 990 lirayı buluyor. Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yılsonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira tutarında maaş bağlanıyor. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara bağlanan maaş ise 990 lira (üç aylık 2.970 lira). 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük engellilere maaş ödeniyor.
ŞARTLARI NELER?
Bu maaş hakkından; nafaka bağlanmamış, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, işe girmekte zorlanan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2021 yılı için 852.53 lira) az olan engelliler yararlanıyor.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
- Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımından faydalanmak için ikametgahınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bir dilekçe ve kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekiyor.
- Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranıyor. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden, bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar ise talep edilmiyor.
- Sosyal Dayanışma Vakfı başvuru yapana ‘başvuru alındı’ belgesi veriyor.
- Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılıyor.
BAŞKA KİMLERE VAR?
- 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 608 liradan 659 liraya çıktı.
- Silikozis hastalığına yakalanandan meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasında olanlara 1.426 lira; yüzde 35-54 arasındakilere 1.631 lira; yüzde 55’in üzerinde olanlara ise 1.816 lira ödenecek.
- Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da memur zammı ile 3.315 liradan 3.595 liraya çıktı.
- Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanede kişi başı gelirin 852 liradan az olması gerekiyor.