Engellilere karşılıksız primsiz her ay 990 lira maaş

2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ödeme temmuz itibarıyla 990 lirayı buluyor. Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yılsonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira tutarında maaş bağlanıyor. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara bağlanan maaş ise 990 lira (üç aylık 2.970 lira). 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük engellilere maaş ödeniyor.

ŞARTLARI NELER?

Bu maaş hakkından; nafaka bağlanmamış, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, işe girmekte zorlanan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (2021 yılı için 852.53 lira) az olan engelliler yararlanıyor.

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?

Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımından faydalanmak için ikametgahınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bir dilekçe ve kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekiyor.

Engelli maaşı için başvuruda sağlık kurulu raporu şartı aranıyor. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden, bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar ise talep edilmiyor.

Sosyal Dayanışma Vakfı başvuru yapana ‘başvuru alındı’ belgesi veriyor.

Engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılıyor.

BAŞKA KİMLERE VAR?