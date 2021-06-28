Beykoz Engelliler Derneği’nin lokal olarak kullandığı büfeye gelerek engellileri sopayla döven iki saldırgandan Oğuzhan A. gözaltına alındı. Emniyet’te farklı suçlardan 24 kaydı olduğu belirlenen Oğuzhan A., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da Beykoz Engelliler Derneği’nin lokal olarak kullandığı büfeye 21 Haziran günü 2 kişi geldi. İçlerinden biri, bankta oturan dernek başkanı Hasan Polat’a tehditler yağdırdı ve küfür etti. Daha sonra da elindeki sopayla Polat’a vurmaya başladı. Defalarca Polat’a vuran saldırganı büfe çalışanı durdurmaya çalıştı. Ancak saldırgan Polat’a vurmaya devam edip tekmeleyerek banktan aşağı attı.

ARABADAKİ ENGELLİYİ DE DARP ETTİ

Olayı gören akülü arabadaki bir engelli Polat’a yardım etmek istedi. Ancak saldırgan bu kez ona yöneldi. Bu kişiye de defalarca tokat attı. İkinci bir saldırgan da Polat’a bağırarak elindeki piknik tüpü ile vurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, engellileri saldırganın elinden kurtardı. Sopalı saldırgan büfenin önüne gelen bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Dernek başkanı Hasan Polat ve yanındaki 2 engelli vatandaş, adliyeye giderek şikâyetçi oldu.

SUÇ KAYDI KABARIK

Yapılan suç duyurusunun ardından polis ekipleri araştırma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen sopalı saldırgan Oğuzhan A. gözaltına alındı. Oğuzhan A.’nın farklı suçlardan 24 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyet’teki sorgusunda olayın sebebi ile ilgili herhangi bir şey söylemediği belirtilen Oğuzhan A. adliyeye sevk edildi. Oğuzhan A., çıkarıldığı mahkemede ev hapsi verilerek adli kontrolle serbest kaldı. Engellilere piknik tüpüyle saldırmaya çalışan ikinci saldırganın da arandığı belirtildi.

‘GÖZLERİ DÖNMÜŞTÜ’

Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat, yaptığı açıklamada, “Engelli üyelerimiz hep burada toplanır. Her zamanki günlerden biriydi. Birdenbire saldırgan kişi geldi. Çok feci bir olaydı. Gözleri dönmüştü. Ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Allah’tan orada çalışan arkadaş engel olmaya çalıştı. O olmasaydı ölmüştük. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Suçluların ceza almasını istiyoruz. Polis gözaltına aldı, serbest bırakmışlar. Bu da bizi endişelendiriyor” dedi.

Volkan Gider de “Ben geldiğimde başkanım yerdeydi. Sopayla vuruyordu. Ben de ‘Ne yapıyorsun’ dedim. Ondan sonra küfrederek bana saldırmaya başladı. Artık arabam devrilecekti. Sadece çalışan bir arkadaşımız var, o yardım etti. O an polis geldi, elinden aldılar” diye konuştu.

Çetin Aydın- Hürriyet







