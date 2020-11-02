Engelliye 2.562 lira, ailesine de 1.544 lira maaş

Türkiye’deki engelli vatandaşların sayısı 10 milyona yakın. Aileleriyle birlikte bu sayı 25 milyonu buluyor. Devlet hem engelliye hem de bakıma muhtaç engelliye bakan ailesine maaş ödüyor. 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre temmuz ayında engelli aylığı ve evde bakım parasına da zam geldi. Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla memurlara yapılan zamla birlikte evde bakım yardımı aylık tutarı 1.460 liradan 1.544 liraya çıktı.

Ödeme 3 ayda bir

Üç ayda bir verilen engelli maaşı da yüzde 40-69 arası engellilik oranı bulunanlarda 1.611 liradan (aylık 537 lira), 1.704 liraya (aylık 568 lira) yükseldi. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların üç aylık ödemeleri ise 2.412 liradan (aylık 804 lira) 2.562 liraya (aylık 852 lira) çıktı. 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıklar ise 568 liraya yükseldi.

Aranan şartlar neler?

Devlet, engelli vatandaşa engel durumuna göre maaş desteği sağlıyor. Bunun şartları ise şunlar: 1Gelir kriterlerinin uygun olması. 2Bakıma muhtaçlık kriterinin bulunması. 3Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun bulunması gerekiyor. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil.

Gelir sınırı 1.402 lira

Bakım maaşı için hanedeki kişi başına gelirin 1.402 lirayı aşmaması şart. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 5.608 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Muhtaçlıkta ise yeme, içme, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getirmediğine bakılıyor. Engelli yakını maaşının bağlanması için anne ve baba sigortalı olmamalı.

İkisi arasında fark var

Bakım aylığında gelir şartı 1.402 lira fakat, engelli aylığı bağlanacak kişide bu şart 701 lira olarak uygulanıyor. 2020 yılında engelli aylığı almak için başvuracak kişiler, diğer şartları sağlıyorlarsa ve yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir 701 liranın altındaysa, engelli aylığı alabilirler.

Başvuru nereye yapılıyor?