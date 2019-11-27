Engelliye 50 bin TL iş kurma hibesi

Bunlardan biri de 50 bin liraya kadar olan hibe desteği. Bu destek hakkında bilgi veren Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, kendi işini kurmak isteyen ve en az yüzde 40 oranında engelli raporu olan kişilere, 3 bin TL Kuruluş İşlemleri Desteği, 11 bin TL İşletme Gideri Desteği (su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderleri), 36 bin TL kuruluş desteği olmak üzere toplam 50 bin TL destek verileceğini belirtti.

Başvurular İŞKUR'a

Aslan, hibeden faydalanmak isteyen engelli vatandaşların projelerini mevzuata uygun olarak, Engelli Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen Ceza Paralarını Kullanmaya Yetkili Komisyon’a sunulmak üzere 18 Aralık 2019 tarihine kadar İl Müdürlüğüne sunmaları gerektiğini ifade etti. Aslan, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşları İşkur il müdürlüklerine ve en yakın hizmet merkezine davet etti.

Hangi harcamaya ne kadar ödeme?

✘Engelliler için; kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 3 bin TL.

✘İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11 bin TL.

✘Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 36 bin TL.

Eski hükümlüler için

Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar (bugün için 38 bin 370 lira) kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan ‘kuruluş desteği’ verilecek.

Engelli ve Eski hükümlü kendi işini kurma hibe Proje teklifleri de 18 Aralık 2019 tarihi mesai saati sona erene kadar İşkur’un her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine verilecek.