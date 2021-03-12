Engelliye 65 bin lira işini kurma hibesi
Devlet, sağladığı desteklerle engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine ve rehabilitasyonlarına yardımcı olurken, kendi işini kurmak isteyen engellilere de 2014 yılından bu yana nakdi destekte bulunuyor. Bu kapsamda işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar için bu yıl 65 bin liraya kadar hibe veriliyor.
12 Mart 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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İşini kurmak isteyen engelli vatandaşlar için bu yıl 65 bin liraya kadar hibe veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu destekten faydalanabilmek için önceden elden veya posta yoluyla alınan başvuruların artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi. Selçuk, “Başvurular bugün (dün) itibarıyla alınmaya başlandı” dedi.
BAŞVURU KOŞULLARI
Desteği’nden faydalanabilmek için aranan şartlar şunlar:
- En az yüzde 40 oranında engelli raporunun bulunması gerekiyor.
- İŞKUR’a engelli kaydı yapılmalı.
- 18 yaşını tamamlamış olmalı.
- Hangi sebeple olursa olsun emekliliği bulunmamalı.
- Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamalı.
- İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmeli.
- Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmalı.
- Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olmalı.
- Kendisine vasi tayini yapılmamış olmalı.
- Herhangi bir icra dosyası bulunmamalı.
- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde istenen sertifikalara sahip olmalı.
İŞTE ADIM ADIM ÖDEMELER
- Destek kapsamında engellilerin iş kurarken yapacakları harcamalara yönelik verilecek ödemelerin ayrıntıları şöyle: Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin lira.
- İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin lira.
- Demirbaş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45 bin lira.