Engelliye 65 bin lira işini kurma hibesi

İşini kurmak isteyen engelli vatandaşlar için bu yıl 65 bin liraya kadar hibe veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu destekten faydalanabilmek için önceden elden veya posta yoluyla alınan başvuruların artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi. Selçuk, “Başvurular bugün (dün) itibarıyla alınmaya başlandı” dedi.

BAŞVURU KOŞULLARI

Desteği’nden faydalanabilmek için aranan şartlar şunlar:

En az yüzde 40 oranında engelli raporunun bulunması gerekiyor.

İŞKUR’a engelli kaydı yapılmalı.

18 yaşını tamamlamış olmalı.

Hangi sebeple olursa olsun emekliliği bulunmamalı.

Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamalı.

İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmeli.

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmalı.

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin gibi belgelere sahip olmalı.

Kendisine vasi tayini yapılmamış olmalı.

Herhangi bir icra dosyası bulunmamalı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde istenen sertifikalara sahip olmalı.

İŞTE ADIM ADIM ÖDEMELER