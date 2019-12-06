Engelliye engelsiz işlem

Engelli mükellefe, kendisine tanınan ÖTV ve MTV istisnası gibi vergisel avantajlardan yararlanabilmesi için İnteraktif (internet) Vergi Dairesi uygulamasında da kolaylık sağlanmaya başlandı. Buna göre; engelli vatandaş sistemde yer alan ‘Engellilik Vergi İndirimi Dilekçesi’ ve ‘Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıt Vergisi İstisna Dilekçesi’ hizmetiyle vergi dairelerine gitmeden işlemini yapabilecek.

İndirim imkanı

Kira geliri olan engelli mükellef, Vergi İletişim Merkezi’ni (Alo 189) arayarak randevu aldığında, söylediği tarih ve adreste beyannamesini verebilecek. Engelli vatandaş ayrıca kullanacağı özel eşya ve araçta Gümrük Vergisi’nden muaf tutuluyor. Taşıtta ÖTV avantajından yararlanıyor.

Engellilik derecesi yüzde 90 ve üzere olan kişi, 5 yılda bir ilk araç alımında ÖTV’den istisna tutuluyor. Engeli yüzde 90’ın altında olan da kendi kullanacaksa, engeline uygun araç alırken bu muafiyetten yararlanıyor.

Kazançtan da muafiyet

Engellilik indirimiyle çalışma gücü kayıp oranı asgari yüzde 40 ve üzerinde olanların ücret veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor.