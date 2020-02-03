Engelliye erken emeklilik
Türkiye’de yaklaşık 6 milyon kişinin bir engeli var. İster doğuştan engelli olup SSK’lı, Bağkur’lu ya da memur olarak çalışmaya başlasın, isterse işe girdikten sonra engelli olsun, her engelli erken emekli olma hakkına sahip. Buna ‘malulen emeklilik’ deniyor.
03 Şubat 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Engellilerin emeklilikte 1 Ekim 2008 tarihi milat. Bu tarihte uygulamaya giren yasa, engelli çalışanlara bazı istisnalar tanıyor. Yani 1 Ekim 2008’den önce işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik süreleri de değişiyor.
'Kademeli' sistem
1 Ekim 2008’den önce işe başlayan engelli çalışanların emeklilik şartları SSK’lı, memur ve Bağkurlu statüsüne göre farklılık gösteriyor ve kademeli bir emeklilik şartı getiriyor. 1991’den önce işe giren yüzde 40-59 engeli olanlar 15 yıl ve 3600 günle emekli olabilirken, 1997-2000’de işe girenler 18 yıl ve 4080 güne tabi oluyor.