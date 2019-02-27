Engelliye rapor kolaylığı

Engellilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla rapor formunun yeniden düzenlendiğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Raporda yer alan kullanım amacı kısmı çıkartıldı. Böylelikle rapor, hizmet sunan kurumların kullanımına uygun hale getirildi” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN

Çocuklar için ayrı olarak düzenlenen ‘Özel Gereksinim Raporu' (ÇÖZGER) hakkında da bilgi veren Bakan Selçuk, çocuklar için engelli yerine ‘özel gereksinimi var’ ifadesinin kullanılacağını söyledi. 0-3 yaşındakiler için gelişim değerlendirmesi yapılarak gereksinim düzeyinin tespit edileceğini belirten Selçuk, 0-18 yaştakiler için ise engel durumu söylemine son verildiğini, gereksinimlerine göre rapor alma imkanının getirildiğini söyledi.

ORANLAR GÜNCELLENDİ

Erişkinler için güncellenen yönetmelik hakkında da açıklama yapan Bakan Selçuk, ‘özürlü’ ifadesinin ‘engelli’ olarak değiştirildiğini, ‘ağır özürlü’ ifadesi yerine ‘bakıma muhtaç/ihtiyacı olan engelli’ tanımının getirildiğini açıkladı.

Kardiyoloji, nefroloji, hematoloji, psikiyatri ve onkoloji gibi alanlarda engel oranlarının güncellendiğini ifade eden Selçuk, “Akondroplazi (cücelik) hastalığı için engel oranının yüzde 40 olarak belirlendiğini söyledi.

EVDE BAKIM DESTEĞİ

Onkoloji ve böbrek yetmezliği hastalıklarının tüm evrelerinin, bakıma muhtaçlık raporu alınırken puanlama sistemine dahil edildiğini ifade eden Selçuk şunları söyledi: “Yetişkin cam kemik hastalarının engel oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Bu hastalık için ‘özel koşul gereksinimi vardır’ durum tespiti yapıldıktan sonra evde bakım desteği de alınabilecek. Down sendromu hastaları artık sürekli rapor alabilecek. Yani bir kez alınan rapor, tüm hizmetler için yeterli olacak.”

BAKIM MAAŞI 1305 LİRA

Türkiye’de yaklaşık 5 milyon engelli vatandaş var. Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara devlet destek sağlıyor. Bakım maaşında kişi başına gelirin 1219 lirayı aşmaması gerekiyor. Örneğin; 4 kişilik bir haneye ayda 4876 liranın altında gelir giriyorsa bakım maaşı için başvuru yapılabiliyor. Bakım parası da 1 Ocak itibarıyla memur maaşına paralel zamlanarak 1305 liraya yükseldi. Yani muhtaç ve engelli yakınının bakımını üstlenene yılda 15 bin 660 lira ödeniyor.

SEYAHAT DURUMUNDA

Bakan Selçuk, “Böylece erken tanı konularak, çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden en verimli çağlarında yararlanmaları sağlanacak” dedi. 0-18 yaşlarındaki çocukların özel araç ile seyahat edebilmeleri için ‘özel koşul gereksinimi var’ durumunun tespitinin yapılacağını belirten Selçuk, immünoloji, genetik hastalıklar ve yenidoğan alanlarının da yönetmeliğe eklenerek hizmete ihtiyaç duyan daha çok çocuğa ulaşılabileceğini söyledi.