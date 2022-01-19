Engelsiz Yaşam Vakfı’ndan Kanal D’ye ödül yağmuru

Ödül töreninde bu yıl da müzik, tiyatro, sinema, TV, spor, sahne ve iş dünyasının “En”leri vakfın yaptığı anketlerle belirlendi. Kanal D, geceden 3 ödül ile ayrılırken, Kanal D ekran yüzleri de gecede ödüllere layık görüldü. Törende, “Yılın En İyi Polisiye Dizisi” ödülünü Arka Sokaklar aldı. Canlandırdığı Rıza Baba karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran usta oyuncu Zafer Ergin ise Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü’nün sahibi oldu.

“Yılın En Başarılı Müzik Programı” ödülünü ise “Şarkılar Bizi Söyler” programı adına Hüsnü Şenlendirici aldı. Ödülü almak üzere sahneye çıkan usta isim, gelecek yıl yapılacak olan ödül töreninde satılmak üzere klarnetini bağışladığını söyledi. Ayrıca “Yılın En İyi Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçısı” ödülü de yine program sunucularından Hakan Altun’a verildi.

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı ise geceden 3 ödül ile ayrıldı. Dizi, ‘En İyi Tv Dizi’ ödülünün sahibi olurken başarılı oyuncular Kaan Urgancıoğlu ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Pınar Deniz ise ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerini aldı. Geceye birlikte giden iki oyuncu yaptıkları konuşmada keyifle çalıştıkları dizi ile bu ödülleri almaktan dolayı mutluluklarını ve duygularını dile getirdi. Bu ödülle birlikte hem Yargı hem Kaan Urgancıoğlu hem de Pınar Deniz, 1 ay içinde 3. ödüllerinin sahibi oldular.

Vakıfa yaptığı desteklerden dolayı, Kanal D Haber muhabirlerinden İbrahim Konar’da gecede Vakıf Özel Ödülü’nün sahibi oldu.







