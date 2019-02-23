Engin Akyürek ayaküstü kitap imzaladı

Dostlarıyla buluşmak üzere geldiği Vadistanbul’da bir restorana giriş yaparken görüntülenen Engin Akyürek, bir hayranının kitap imzalatmak istemesiyle ilginç ve bir o kadar da keyifli anlar yaşadı.

Geçen aylarda çıkardığı ve gelirini Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışladığı ‘Sessizlik’ adlı hikaye kitabını ayaküstü imzalayan sevilen oyuncunun, hayranının getirdiği kitabını görünce heyecanlandığı ve mutlu olduğu görüldü.

Kitabını imzaladığı hayranıyla sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekilerek restorana giriş yapan Engin Akyürek, dostlarıyla hoş sohbet eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.