Engin Akyürek: Belki ben de aşkı bulurum

Geniş bir fan kitlesine sahip alan Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, Rusya’dan kendilerini ziyarete gelen hayranlarının çiçek sürpriziyle mutluluk yaşadı. 15 Şubat’ta vizyona giren filmi sevenleriyle birlikte ilk kez izleyen oyuncular tebrikleri kabul etti.

Filmin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, gösterim öncesi kalabalığın karşısına geçerek duygularını paylaştı. Engin Akyürek, “Güzel bir aşk filmi olduğunu düşünüyoruz. Bugün de 14 Şubat, manidar oldu. Biz filmi izledik çok sevdik. Umarım siz de çok seversiniz” dedi.

Aşkla ilgili konuşan Engin Akyürek, “Siz aşkı bulabildiniz mi?” şeklindeki soruya, “Aşk filmi yaptık. Filmi bitsin yolunu bulsun. Belki ben de aşkı bulurum” yanıtını verdi.

'SİZİN KADAR HEYECANLIYIZ'

Kalabalığa teşekkür ederek sözlerine başlayan Bergüzar Korel, "En az sizin kadar heyecanlıyız. Filmimizi çekerken çok huzurlu, keyifli çalıştık. Bunu da filmi yansıttığımızı düşünüyoruz. Kalabalığı görünce heyecanlandık. Uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Filmimizi geçtiğimiz yıl, temmuz ayında çektik. Elimizden geldiğince gerçek bir film yapmaya çalıştık. Tepkileri göreceğiz. Umarım beğenirsiniz” şeklinde konuştu.

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, gerçekleşen buluşma sonları sevenleriyle birlikte filmi izledi.