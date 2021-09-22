Magazin Engin Akyürek, kendini derin mavi sulara bıraktı!

Engin Akyürek, kendini derin mavi sulara bıraktı!

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Engin Akyürek, kendini derin mavi sulara bıraktı!

Star TV’de yayınlanan ‘Sefirin Kızı’ dizisini bitirdikten sonra ‘Yolun Açık Olsun’ filminde Tolga Sarıtaş’la başrolü paylaşan Engin Akyürek dijital bir platform için ‘Kaçış’ adlı diziyi çekmeye hazırlanıyor.

22 Eylül 2021, Çarşamba 15:09 Son Güncelleme:
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‘Kaçış’ dizisinin Engin Akyürek için özel bir yeri var. Oyuncu bu dizi ile kariyerinde bir ilke imza atıyor. Same Film ve 03 Medya’nın ortak çekeceği dizinin hikayesi de ünlü oyuncuya ait. Oyuncunun hikayesini Ali Doğançay senoryalaştırıyor. Cast çalışmaları halen devam eden dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturacak.

Çekimleri 15 Ekim’de Gaziantep’te başlayacak dizinin 10-12 hafta boyunca sürmesi bekleniyor. ‘Kaçış’ın ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Çekim öncesi bol bol enerji depolayan ünlü oyuncu kendini derin mavi sulara bıraktı. Engin Akyürek, dalış yaptığı görüntüleri Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

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