Magazin Engin Akyürek ve Pınar Deniz hakkında bomba iddia!

Engin Akyürek ve Pınar Deniz hakkında bomba iddia!

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Engin Akyürek ve Pınar Deniz hakkında bomba iddia!

Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Akyürek'in (39), meslektaşı Pınar Deniz(27) ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Gündeme bomba gibi düşen iddia ile ilgili ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

11 Mayıs 2021, Salı 20:29 Son Güncelleme:
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'Sefirin Kızı' dizisinde 'Sancar Efe' karakterine hayat veren Engin Akyürek, rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dünya çapında bir üne sahip.

Özel hayatını gizli tutan, magazin dünyasında yer almaktan hoşlanmayan Engin Akyürek; kariyerinin başından beri özel hayatından çok işiyle gündeme gelen bir isim oldu.

Ancak yaşadığı aşkların magazin sayfalarını süslediği dönemler de oldu. 'Kara Para Aşk' dizisindeki rol arkadaşlarından Tuvana Türkay'la yaşadığı aşk hariç hiçbirini doğrulamadı.

Son olarak, adı 'Sefirin Kızı' dizisindeki rol arkadaşı Tülin Yazkan'la aşk dedikodularına karışan Engin Akyürek, bu konuda da hiçbir açıklama yapmadı.

AŞK MI YAŞIYORLAR? 

Engin Akyürek'in (39) yeni aşkının Pınar Deniz(27) olduğu söyleniyor. Ekşi Blog ve Populising gibi magazin sayfalarının iddialarına göre, Engin Akyürek ve Pınar Deniz bir süredir beraber.

Ancak bu aşkla ilgili ne bir görüntü ne de taraflardan bir açıklama var. Yine de, ikilinin hayranları bu iddiaya inandı ve sosyal medyada yorumlar aldı başını gitti.

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