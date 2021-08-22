Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş sosyal medyayı salladı. İki ünlü oyuncu Instagram hesaplarından aynı fotoğrafı paylaşarak çekimlerin tamamlandığını duyurdu. Bir aydır çekimlerde olan ikiliden haber bekleyen hayranları, özellikle böyle bir selfie bekliyordu.

Sonunda iki ünlü isim de dostlukların sergiledikleri pozu ile sosyal medyada büyük bir etkileşim dalgası oluşturdu. Kısa sürede Instagram ortamında yüz binlerce beğeni alan paylaşıma çok sayıda iltifat içerikli yorum yapıldı.

Paylaşımın hemen ardından Engin Akyürek adına açılan etiket, Twitter ortamında gündemin en çok konuşulan konusu oldu.

Hem Tolga Sarıtaş hem de Engin Akyürek yeni imajlarıyla da dikkatleri çekti.











