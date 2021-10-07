Engin Akyürek'in Güneydoğu'da çekilecek olan Kaçış adlı dizisindeki partneri İrem Helvacıoğlu oldu. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Engin Akyürek, Mehmet adlı bir gazeteciye hayat verecek. Dizinin başrol kadın yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun rolü gereği değişim yaşayacağı öğrenildi. Dizi, Disney Plus'ta yayınlanacak.