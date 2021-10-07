Magazin Engin Akyürek'in partneri belli oldu

Engin Akyürek'in partneri belli oldu

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Engin Akyürek'in partneri belli oldu

Engin Akyürek'in hikâyesini yazdığı ‘Kaçış' adlı dizideki partneri sonunda belli oldu. Yakışıklı oyuncuya yeni dizisinde İrem Helvacıoğlu eşlik edecek.

07 Ekim 2021, Perşembe 22:10 Son Güncelleme:
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Engin Akyürek'in Güneydoğu'da çekilecek olan Kaçış adlı dizisindeki partneri İrem Helvacıoğlu oldu. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Engin Akyürek, Mehmet adlı bir gazeteciye hayat verecek. Dizinin başrol kadın yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun rolü gereği değişim yaşayacağı öğrenildi. Dizi, Disney Plus'ta yayınlanacak.

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