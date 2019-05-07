Hayranlarının bağışına kendisi de katkıda bulunan oyuncu, çocuk istismarına karşı kurulan derneğe 100 bin liralık yardımda bulundu.

Oyuncunun geçen yıl 12 Ekim'deki doğum gününde hayranlarından anlamlı bir hediye gelmişti. Güney Amerika'da fırtınalar estiren Engin Akyürek'in yeni yaşı için Brezilya, Şili, Arjantin ve Peru'dan çok sayıda kişi oyuncu adına Saadet Öğretmen'in kurduğu Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne (UCİM) bağışta bulunmuştu.

İSTANBUL'DA BULUŞMA...

Engin Akyürek, bu anlamlı hediyeden aylar sonra geçtiğimiz günlerde Latin hayranlarıyla İstanbul'da buluştu. Akyürek, Güney Amerikalı hayranlarının dernek için yaptığı bağışa da katkı sağlayıp bir kez daha yardımsever yanını konuşturdu. Büyük kısmını Akyürek'in karşıladığı bağışın 100 bin lira civarında olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu, İstanbul'daki buluşmada da kendisi adına UCİM'e bağış yapan Latin Amerikalı hayranlarına tek tek teşekkür etti. Çocuk istismarına karşı elini taşın altına koyan oyuncu, duyarlı davranışıyla da takdir topladı.

LATİNLER'DEN SEVGİ SELİ

Çok sayıda Engin Akyürek hayranı oyuncuyu yakından görmek için Güney Amerika'dan İstanbul'a geldi. Fanları tarafından çembere alınan başarılı oyuncu, sevgi seline kapıldı.