Başarılı oyunculuğunun yanı sıra mütevazı tavırlarıyla da takdir toplayan Engin Akyürek, geçen gün evlenen kardeşinin en mutlu gününde ev sahipliği yaptı.

Her detayla yakından ilgilendi

Oyuncu, kardeşi Eren Akyürek'in memleketleri Erzincan'da düzenlenen düğünündeki her detayla yakından ilgilendi.

'Akrabalarıyla halay çekip göbek attı'

Oyuncu, 12 Ekim'deki doğum gününde gerçekleşen düğünün tüm masraflarını üstlenmekle kalmadı; gece boyunca da akrabalarıyla halay çekip göbek attı. Engin Akyürek'in eğlenceli anları da sosyal medyaya yansıdı.

'Ailemizin starı Engin'

Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Engin Akyürek'in pek çok starın aksine düğündeki egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. Oyuncunun bu hali de "Ailemizin starı Engin" dedirtti.

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