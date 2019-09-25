Engin Altan Düzyatan 5 yıl sonra sakallarını kesti

Neslişah Alkoçlar eşinin yeni imajı için "Ben her haliyle gördüm. Kısa sakal, uzun sakal... Bayılıyorum. Çok yakıştı. Çocuklar da her haline alıştılar. Çok seviyorlar babalarını." dedi.

"EMİR 'BABA BENİM GİBİ OLMULSUN' DEDİ"

Engin Altan Düzyatan ise "5 sene sonra sakalımı kestim. Emir 'baba benim gibi olmuşsun' dedi." diye konuştu.









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