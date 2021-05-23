Magazin Engin Altan Düzyatan dolandırıldı

Engin Altan Düzyatan dolandırıldı

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Engin Altan Düzyatan dolandırıldı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirten Hacı Emin C. ve Kemal K. tarafından dolandırıldı. Bu kişilere 3 bin lira gönderen oyuncu, durumu anlayınca şikayette bulundu ve nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldı.

23 Mayıs 2021, Pazar 23:35 Son Güncelleme:
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Sabah'ta yer alan habere göre Engin Altan Düzyatan ile iş adamı Emre Kural'ı arayan bir şahıs kendisini Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı.

Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncu ve Kural'dan para istedi. Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi. Daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan oyuncu, Kural'la birlikte şikayetçi oldu.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Savcılık soruşturma kapsamında Hacı Emin C. ve iş birlikçisi Kemal K. hakkında dava açtı. İki kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl hapse mahkum edildi.

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