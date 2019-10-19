Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar gece yarısı balığa çıktılar
Engin Altan Düzyatan eski dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’daki rol arkadaşı Cengiz Coşkun ile önceki akşam Bebek’teydi
Halil Kalmuk/ POSTA
Yanlarında Engin Altan’ın eşi Neslişah Alkoçlar da vardı.
'Çocuklarımızı , dede ve anneannelerine bıraktık'
Oyuncu, “Çocuklarımızı, dede ve anneannelerine bıraktık, balık tutmaya geldik” dedi.
İstavrit yakaladılar
Üçlü sonra tekneyle açıldı. Uzun süre denizde kalan grup istavrit yakaladı.
Bu haberi de okudularEngin Altan Düzyatan 5 yıl sonra sakallarını kesti