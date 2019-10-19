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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar gece yarısı balığa çıktılar

Engin Altan Düzyatan eski dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’daki rol arkadaşı Cengiz Coşkun ile önceki akşam Bebek’teydi

19 Ekim 2019, Cumartesi 07:31 Son Güncelleme:
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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar gece yarısı balığa çıktılar

Halil Kalmuk/ POSTA

Yanlarında Engin Altan’ın eşi Neslişah Alkoçlar da vardı.

'Çocuklarımızı , dede ve anneannelerine bıraktık'

Oyuncu, “Çocuklarımızı, dede ve anneannelerine bıraktık, balık tutmaya geldik” dedi.

İstavrit yakaladılar

Üçlü sonra tekneyle açıldı. Uzun süre denizde kalan grup istavrit yakaladı.


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