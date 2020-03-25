Magazin Engin Altan Düzyatan’a Hollywood’un kapıları açılıyor

Engin Altan Düzyatan’a Hollywood’un kapıları açılıyor

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Engin Altan Düzyatan’a Hollywood’un kapıları açılıyor

Engin Altan Düzyatan’a yeni çekilecek ABD yapımı bir diziden teklif geldi. Ünlü oyuncu, dijital platformda yayınlanacak dizide oynamayı kabul ederse ailesiyle beraber Londra’ya yerleşecek.

25 Mart 2020, Çarşamba 14:18 Son Güncelleme:
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Başrolünü üstlendiği “Diriliş Ertuğrul” dizisiyle büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, başarılı oyunculuğuyla yabancı yapımcıların da radarına girdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra önce tiyatro oyunlarında, ardından dizilerde rol alan ve seslendirme de yapan Düzyatan’a yeni çekilecek ABD yapımı bir diziden teklif geldi.

Eylülde Londra'ya gidecek

Çekimleri Londra ve Los Angeles’ta yapılacak dizi, dünyaca ünlü bir dijital platformda yayınlanacak. Engin Altan Düzyatan, sıcak baktığı projeye “evet” yanıtını verirse, eylül ayında ailesiyle birlikte Londra’ya taşınacak. Çekimleri 2 yıl sürecek projedeki tek Türk oyuncu da Düzyatan olacak.

Ünlü oyuncuya Hollywood kapılarını açacak projenin diğer detayları şimdilik saklı tutuluyor.


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