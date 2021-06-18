Magazin Engin Altan Düzyatan'ı dolandırmakla suçlanan kişi gözaltına alındı

Engin Altan Düzyatan'ı dolandırmakla suçlanan kişi gözaltına alındı

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Engin Altan Düzyatan'ı dolandırmakla suçlanan kişi gözaltına alındı

Pakistan'da, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ı dolandırmakla suçlanan Kaşif Zamir Çaudri gözaltına alındı.

18 Haziran 2021, Cuma 11:47 Son Güncelleme:
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Yerel basındaki haberlere göre, Düzyatan, Çaudri’nin kendisinin adını kullanarak yasa dışı fayda sağladığı iddiasıyla Pencap eyaleti polisine şikayette bulundu. Düzyatan, şikayetinde Çaudri'nin kendisine sahte çek vererek bazı anlaşmalar yaptığını, art niyetli şekilde resimlerini ve ismini izni olmadan kullanarak kendisine zarar verdiğini iddia etti.

Şikayetini elektronik posta aracılığıyla yapan Düzyatan, Pencap eyaleti polisinden "TikTok fenomeni olarak bilinen" Çaudri'ye karşı harekete geçilmesini istedi.

Yaklaşık 575 milyon dolarlık sahte çek

Lahor Suç Soruşturma Bürosu Müdür Yardımcısı Mian Şevket ise Çaudri’nin Düzyatan'a 90 milyon Pakistan Rupisi (yaklaşık 575 milyon dolar) sahte çek verdiğini söyledi. Şevket, ayrıca Çaudri hakkında benzer şekilde 6 farklı suç dosyası bulunduğunu aktardı.

Düzyatan'ın şikayeti sonrası harekete geçen polis, Çaudri'yi Lahor'da gözaltına aldı.

Düzyatan, geçen sene Çaudri’nin davetiyle Lahor’a gelmiş ve kendisiyle sözleşme imzalamıştı. Sözleşmenin ardından ise Çaudri’nin ödeme için Düzyatan’a gönderdiği çeklerin sahte olduğu ortaya çıkmıştı.


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