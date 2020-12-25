Gerçek ismi Engin Ayhan olan Engin Nurşani, 1984 yılında Almanya Krefeld'de dünyaya geldi. Annesi Alman vatandaşı olan Angelika Ayhan, babası ise Ozan Aşık Ali Nurşani’di. Babası aslen Gaziantepli, annesi ise Alman’dı.

Engin Nurşani okul eğitimini Almanya’da aldı ve liseden mezun oldu. Engin Nurşani babası sayesinde çok küçük yaşta türkülerle tanıştı. Sürekli babasıyla beraber çeşitli konserlere gitti ve 6 yaşında saz çalmaya ve türkü söylemeye başladı. Ve curayı eline alıp babasının desteğiyle kendini çok iyi geliştirdi.

10 yaşlarında Türkü söylemeye ve bağlama çalmaya başlayan Engin Nurşani, babasıyla konserlere gitmeye başladı. Babası Ozan Ali Nurşani, oğlunu sahneye de çıkarıyordu. Aradan yıllar geçtikçe kendini daha da iyi yetiştirdi. 17 yaşına geldiğinde profesyonel bir albüm çıkarmaya hazır hissetti. Önce babası karşı çıktı çünkü Aşık Nurşani, 45 yıldır verdiği emeğin karşılığını alamamıştı. Engin Nurşani’nin de aynı durumlara düşmesini istemediği için ona tepki gösterdi. Ama Engin babasının haberi olmadan İstanbul’a geldi ve bir müzik şirketine albüm için başvurdu. Müzik şirketi Engin Nurşani’nin sesini ve yorumunu çok beğenip albüm çalışmalarına hemen başladı. Engin Nurşani, "Beni Türk halk müziği sevdalısı yapan da Babam Aşık Ali Nurşani olmuştur" diyordu.

Ozan Ali Nurşani, 2019 yılının temmuz ayında oğlu Engin Nurşani'nin gırtlak kanserine yakalandığını söyledi. Engin Nurşani, 25 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybetti.





İlgili Haberler Son dakika haberleri... Engin Nurşani hayatını kaybetti







