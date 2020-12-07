Magazin Engin Nurşani'nin sağlık durumu nasıl? Eşi açıkladı

Engin Nurşani'nin sağlık durumu nasıl? Eşi açıkladı

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Engin Nurşani'nin sağlık durumu nasıl? Eşi açıkladı

Geçtiğimiz yıl gırtlak kanserine yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi altında olan müzisyen Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi.

07 Aralık 2020, Pazartesi 14:31 Son Güncelleme:
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Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi gören Nurşani, 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı.

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'Eşim 11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil'

Müzisyenin bitkisel hayata girdiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine eşi Dilek, Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Dilek Nurşani, konuyla ilgili, "Herhangi bir sorun yoktu tedavi süreci ile alakalı. Eşim 11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok" dedi.

"Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Bu paylaşımları neden yaptıklarını bilmiyorum. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok. Bunlar asılsız haberler."

DHA


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