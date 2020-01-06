Engin Öztürk: İlişkide bencillik olmaz

‘Biz Böyleyiz’ filminde başrolü Berrak Tüzünataç, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu ve Hümeyra ile paylaşan Engin Öztürk, BeMan’in yeni sayısına röportaj verdi. “Aşk dünyanın en güçlü duygularından biridir. İlişkide bencilliğe yer verilmemeli” diye konuştu.

'Unutamadım'

33 yaşındaki oyuncu, ‘Şehzade Selim’i canlandırdığı ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisini unutamadığını da söyleyip “Öyle bir enerjisi vardı ki, ekibe kim katılırsa katılsın o enerjiye kapılıp gidiyordu” dedi.

'Kadın oyuncuları üzüyor'

Bir süre önce Can Yaman’ın başlattığı libido polemiğiyle ilgili sorulara “Bu konu sizin biraz hoşunuza gidiyor, magazine malzeme çıkıyor. Ama bu konuyu uzatmak kadın oyuncuları üzüyor. O arkadaş da biraz rahatlasın, çok üzerine gitmeyelim” diyerek yanıtlamak istememişti.





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