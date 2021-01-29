Engin Öztürk: Leş video seviyorum

34 yaşındaki oyuncu, İbrahim Selim’in yönelttiği “Sahte hesap kullanıyor musun?” sorusuna ise, “Leş video izlemeyi çok seviyorum. Yemek videosu olsun, TikTok videosu olsun… Böyle videoların altında da orada ‘Engin Öztürk’ yazmasın diye sahte sosyal medya hesabı kullanıyorum” yanıtını verdi.



