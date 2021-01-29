Magazin Engin Öztürk: Leş video seviyorum

Engin Öztürk: Leş video seviyorum

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Engin Öztürk: Leş video seviyorum

YouTube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan oyuncu Engin Öztürk sahte sosyal medya hesabı kullandığını itiraf etti.

29 Ocak 2021, Cuma 17:35 Son Güncelleme:
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34 yaşındaki oyuncu, İbrahim Selim’in yönelttiği “Sahte hesap kullanıyor musun?” sorusuna ise, “Leş video izlemeyi çok seviyorum. Yemek videosu olsun, TikTok videosu olsun… Böyle videoların altında da orada ‘Engin Öztürk’ yazmasın diye sahte sosyal medya hesabı kullanıyorum” yanıtını verdi.

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