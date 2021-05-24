Polat, “Turquality, uluslararası mecralarda markalaşma potansiyeli olan markaların değerini artırmak amacıyla devlet desteğiyle sürdürülen bir markalaşma destek programıdır. Biz bu programa dâhil olarak markamızın uluslararası pazardaki değerini artırmak istiyoruz. Markamız ile Turquality programına girerek hem kendi marka değerimize hem de Türk mallarının dünya piyasalarındaki değerine katkıda bulunacağız. Ülkemizi her yerde en iyi şekilde temsil etmek için canla başla çalışıyoruz. Tüm dünya Türk mallarının ne kadar kaliteli olduğunu yakında anlayacak.” dedi.