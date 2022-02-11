Her derde deva olarak bilinen enginar, tam mevsiminde tüketildiğinde daha sağlıklı ve lezzetli oluyor. Peki, enginar hangi mevsimde ve ayda yetişir? Enginar ne zaman yenir? Enginar mevsimini ne zaman? Enginar hakkında bilinmesi gerekenler...

ENGİNAR HANGİ MEVSİMDE VE AYDA YETİŞİR?

Enginar Mart ayından Mayıs ayına kadar pazar tezgahlarındaki yerini alır. Fakat bazı enginar çeşitleri, yaz aylarında da olgunlaşabilir. Hem kış, hem de ilkbahar sebzesi olarak bilinen enginar, Şubat-Mayıs ayları arasında hasat edilir. Kış için saklanmak üzere buzdolabında muhafaza edilebilir. Enginarın en lezzetli olduğu aylar ise, Nisan ve Mayıs olarak bilinir.

ENGİNAR NE ZAMAN YENİR?

Enginarı tüketmek için en ideal zaman Mart ayından Mayıs ayına kadar olan zamandır. Bazı enginar çeşitleri yaz aylarında da yetişebildiği için hem kış hem de ilkbahar mevsimlerinde de tüketilebilir.



