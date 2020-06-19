Karaciğer dostu bir tarif: Enginar tarifi

Hem sağlıklı hem de lezzetli enginar tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için enginar tarifi arıyor ya da enginar nasıl yapılır merak ediyorsanız "Enginar tarifi, enginar nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Enginar tarifi

Enginar malzemeleri

5 enginar

2 soğan

2 havuç

2 patates

1 su bardağı bezelye

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Enginar yapılışı

Öncelikle soğanları ve havuçları küp küp doğrayın ve bir tavaya zeytinyağı ekleyin. Doğradığınız soğan ve havuçları pembeleşinceye kadar zeytinyağında soteleyin. Pembeleşen soğanların üzerine toz şeker ekleyin. Bu esnada patates ve enginarları da küp şeklinde doğrayın. Doğranmış patatesleri ve enginarları sotenin içerisine ilave edin. Daha sonra soteye bezelyeyi ve suyu ekleyin. Tuzunu ayarladıktan sonra yarım saat enginarlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen enginarları servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirin.



