Magazin Enis Arıkan: Hande çok iyi bir tip

Enis Arıkan: Hande çok iyi bir tip

Magazin

Enis Arıkan: Hande çok iyi bir tip

Kanal D’de ekrana gelen ‘Camdaki Kız’ dizisinin ‘Muzo’su Enis Arıkan, ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

24 Eylül 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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  • Kendimi bulmam, barışmam, kabul etmem zor oldu. O zaman önüm açıldı. Tüm hedefim kendi içimde mutlu olmaktı.
  • Ben bir şarkı aldım ama menajerim çıkarmama izin vermiyor. Zeynep Bastık “Muhteşem, YouTube’a koyarsın” dedi. Menajerim “Ne zaman ben ölürüm o zaman şarkıcı olursun” diye engelledi.
  • Ben çok horluyorum. Sinüzit hastasıyım. Burnum gereksiz bir organ gibi. Biriyle uyurken stres oluyorum. Horlamamam lazım diye. Setlerde falan da uyuklarken horluyorum, sonra utanıyorum.
  • En son Ece Seçkin’in düğününe gittim. Büyük altın taktım. İçine de adımı yazdım. Belki İrem Derici yarım takacaktı. Ece benim altınımı onun taktığını sanmasın diye!

  • Yazın iki günlüğüne Alaçatı’ya gidip Ezgi Mola’yla buluştum. Öpmeye doyamadım Ezgi’yi. Dedi ki “Ne kadar şanslıyız. Bir tek korona olmayan ikimiz kaldık”. Aşka gelip daha çok öptüm. Ertesi sabah ikimiz de ateşliyiz. Korona testimiz pozitif. 10 gün eve kapandık. Bana çok küfretti.
  • Talk şov, evinde konuk ağırlamak gibi bir his. İlk programda Edis ve Gülşen gelmeden önce kendi ellerimle tuvaletlerini temizledim. Aleyna Tilki çok tatlıydı ama dediklerini anlamadım. O kadar farklı bir kuşak ki. Biz yaşlandık artık.

  • Camdaki Kız’ teklifi gelince kırmamak için görüşmeye gittim. Ama yapımcı beni ikna etti. İlk başta çok zorlandım. Uzun zamandır komedi yaptığım için oyuncu koçuyla çalıştım.
  • Hande Ataizi’ni yakından görmeniz lazım. Çok iyi bir tip. Ben bayılıyorum. Şunun güzelliğine bir bakın.

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