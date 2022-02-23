Magazin Enis Arıkan paylaştı: Bizimki büyük bir aşk hikayesi

Enis Arıkan paylaştı: Bizimki büyük bir aşk hikayesi

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Enis Arıkan paylaştı: Bizimki büyük bir aşk hikayesi

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da rol alan Enis Arıkan, rol arkadaşlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

23 Şubat 2022, Çarşamba 13:57 Son Güncelleme:
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Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisi, her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve dizide 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Enis Arıkan da rol arkadaşıyla sık sık vakit geçiyor.

ARKADAŞLARIYLA POZ VERDİ

Zaman zaman sette geçirdiği anları da takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, son olarak 'Camdaki Kız'ın kadın oyuncuları; Burcu Biricik, Devrim Yakut, Selma Ergeç ve Merve Polat ile bir araya geldi.

Enis Arıkan, arkadaşlarıyla verdiği pozu, "Bizimki büyük bir aşk hikayesi" notuyla paylaştı. Arıkan'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.


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