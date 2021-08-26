Magazin Enis Arıkan ve Ezgi Mola, Sezen Aksu'nun izniyle paylaştı!

Enis Arıkan ve Ezgi Mola, Sezen Aksu'nun izniyle paylaştı!

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Enis Arıkan ve Ezgi Mola, Sezen Aksu'nun izniyle paylaştı!

Usta sanatçı Sezen Aksu uyuduğu sırada, yakın arkadaşı Ezgi Mola ile birlikte selfie çeken oyuncu Enis Arıkan, yıllar sonra Minik Serçe'nin izniyle yayınladığı fotoğrafın hikayesini anlattı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 15:04 Son Güncelleme:
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2008 yılında Ezgi Mola'yla beraber meslektaşları Şebnem Bozoklu'nun doğum gününe katılan Enis Arıkan, o gün çektiği selfie'nin bilinmeyen hikayesiyle dikkat çekti.

38 yaşındaki oyuncunun sosyal medyada gündem olan paylaşımı şöyle: 

"13 yıl evvel bugün Şebnem Bozoklu'nun doğum günü partisinde Sezen Aksu gözlerini dinlendiriyordu..."


"Ezgi’yle Minik Serçe'yi aramıza alıp gizlice selfie çekmenin bir sakıncası olmayacağını düşündük (sonuçta ergendik). Yıllardır sakladığımız bu fotoğrafı Sezen izniyle paylaşıyoruzdur."

'EN ACAYİP DOĞUM GÜNÜ'

250 binden fazla beğeni alan gönderiye; Ezgi Mola "Ve Sezen’e bayılıyoruzdur", Şebnem Bozoklu ise "En acayip doğum günü partilerimden biridir" mesajını yazdı.

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