Enis Arıkan'ın keyfi yerinde! Tatil paylaşımıyla dikkat çekti
Oyuncu Enis Arıkan ablası Gamze Arıkan ile birlikte şu sıralar güzel havanın tadını Bodrum’da çıkarıyor. Enis Arıkan, Bodrum tatiline dair havuz başında olan bir karesini paylaştı.
23 Haziran 2021, Çarşamba 16:09 Son Güncelleme:
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Sosyal medya sayfasından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla güldüren Enis Arıkan’dan havuz başında bir paylaşım geldi. Arıkan, havuzda olduğu bir kareyi sevenlerinin beğenisine sundu.
Sempatik oyuncu yaptığı paylaşımına, “Su yılanı sevenler Dm’den yürüsün” notunu düştü.