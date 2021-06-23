Sosyal medya sayfasından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla güldüren Enis Arıkan’dan havuz başında bir paylaşım geldi. Arıkan, havuzda olduğu bir kareyi sevenlerinin beğenisine sundu.

Sempatik oyuncu yaptığı paylaşımına, “Su yılanı sevenler Dm’den yürüsün” notunu düştü.