CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu için vekilliği düşürülen isimlerin hapse girme ihtimalleri bulunuyor.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Enis Berberoğlu kimdir?

1956 İstanbul'da doğan Enis Berberoğlu'nun tam adı Kadri Enis Berberoğlu'dur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı.Çeşitli gazete ve televizyonlarda muhabirlik, haber koordinatörlüğü, köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. İngilizce ve Almanca bilen Berberoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.







