Siyaset Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi

Siyaset

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi.

13 Ekim 2020, Salı 15:44 Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen kararın yeniden değerlendirilmesi yönünde verdiği karar sonrası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararını tanımadı ve yargılamanın durdurulması talebini oy birliği ile reddetti.

'Gizli bilgileri açıklamak' suçundan ceza almıştı 

AYM, 'gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan CHP'li Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine 17 Eylül 2020 tarihinde oy birliğiyle hükmetmişti.

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