Futbol Enis Destan Trabzon'da! Trabzonspor oyuncuyu şehre getirdi

Enis Destan Trabzon'da! Trabzonspor oyuncuyu şehre getirdi

Futbol

Enis Destan Trabzon'da! Trabzonspor oyuncuyu şehre getirdi

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan, Trabzon'a geldi ve havalimanında açıklamalar yaptı. Genç oyuncu Altınordu'dan transfer edilmişti.

24 Ocak 2022, Pazartesi 12:33 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Altınordu'nun genç forveti Enis DestanTrabzon'a getirdi.

Enis Destan, hava limanında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir camiaya geliyorum. Hayırlısı olsun" dedi.

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya izlediğini ifade eden genç forvet, "Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. inşallah şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

Bordo-mavili takımın Enis Destan ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


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