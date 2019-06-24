Sanatçı için bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde bir anma töreni yapılıyor.

Fosforoğlu'nu cenazesi, yapılan törenin ardından öğle namazını müteakip Moda Camii'nden defnedilecek.

Sanatçı, bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

"İYİ OLACAKSIN BABACIĞIM"

Enis Fosforoğlu'nun kızı tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu ise 8 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün çıktık hastaneden diye sevinirken tekrar geri döndük hastaneye. Kabus yaşadık ailecek tekrar. Doktorlar iyi diyor, iyi olacak diyor. İyi olacaksın babacığım. Babalar gününü ayrı geçiriyoruz ama çıktığında bana söz ver bu fotoğraftaki gibi atlı karıncaya bineceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Enis Fosforoğlu'nun kardeşi başarılı oyuncu Ferdi Merter Fosforoğlu da dokuz ay önce yaşamını yitirmişti.

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

1948 yılında İstanbul’da doğan Enis Fosforoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kız kardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir.

KIZI DA TİYATRO SANATÇISI

Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler. Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu’dur.

1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT FM ve Halk TV Radyo'da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler vermektedir.

ÖDÜLLERİ

1981 “En yi yönetmen ödülü”

1989 “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Jüri özel ödülü

1999 "Lions" İletişim Ödülü

FİLMOGRAFİSİ

Pek Yakında - 2014

Mavi Kolye - 2004

Keloğlan - 2003

Mutluyüz Ailesi - 2001

Şükran Büfe - 1999

Seven Unutmaz - 1978

Zor Oyunu Bozar - 1978

Derbeder - 1977