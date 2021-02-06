Magazin Enis mi Melis mi? Enis Arıkan ve Melis Sezen'in olay yaratan dansı

Enis mi Melis mi? Enis Arıkan ve Melis Sezen'in olay yaratan dansı

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Enis mi Melis mi? Enis Arıkan ve Melis Sezen'in olay yaratan dansı

Sadakatsiz’ ile yıldızı parlayan Melis Sezen biliyorsunuz bugünlerde her yerde. Hangi dergiyi açsanız onun röportajı var. O kadar çok konuştu ki artık ülkenin aldatma konusundaki bilirkişisi o. Bir de hangi ekrana baksanız aaa yine Melis. Enis Arıkan’ın bir dijital platformda yaptığı programa konuk oldu Melis Sezen. Bir bakayım diye açtım ve büyülenmiş gibi sonuna kadar izledim. Uğur Alkapar/ POSTA

06 Şubat 2021, Cumartesi 12:14 Son Güncelleme:
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Evet, bu kızda star ışığı var sevgili okurlar. Üstüne bir de o kadar doğal ki. Şovmenlik yapmaya çalışan Enis Arıkan bir sunucu olarak o kadar itici ve sevimsizdi ki Melis yanında daha da parladı. Hele 90’ların şarkıları eşliğinde yaptıkları dans gösterisinde bir harikaydı.

Verdiği enerji, kıvrak hareketleri ve mizansenlerdeki yüz ifadeleriyle bana late night şovlara çıkıp seyirciyi kendine hayran bırakan cool Hollywood yıldızlarını hatırlattı. Acun Ilıcalı’nın aklı varsa programı Enis’ten alır Melis’e verir.



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