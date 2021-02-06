Evet, bu kızda star ışığı var sevgili okurlar. Üstüne bir de o kadar doğal ki. Şovmenlik yapmaya çalışan Enis Arıkan bir sunucu olarak o kadar itici ve sevimsizdi ki Melis yanında daha da parladı. Hele 90’ların şarkıları eşliğinde yaptıkları dans gösterisinde bir harikaydı.

Verdiği enerji, kıvrak hareketleri ve mizansenlerdeki yüz ifadeleriyle bana late night şovlara çıkıp seyirciyi kendine hayran bırakan cool Hollywood yıldızlarını hatırlattı. Acun Ilıcalı’nın aklı varsa programı Enis’ten alır Melis’e verir.

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