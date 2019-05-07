Eniştesini öldüren zanlıya 18 yıl hapis

Olay, 2017 yılı temmuz ayında Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde meydana geldi.

Entegre kümes işletmesinde bakıcı olarak çalışan Hasan Mitiler, kaldığı lojmanda tüfekle vurularak öldürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri cinayetin işlendiği yerde yaptıkları çalışma sonrasında, Hasan Mitiler’in katili olduğunu tespit ettikleri kayınbiraderi Hasan Adıyaman’ı Kahramanmaraş’ta otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyet'teki ifadesinde, eniştesini karısıyla yasak ilişki yaşadığı için öldürdüğünü itiraf eden Hasan Adıyaman tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçlamasıyla hakkında “ağırlaştırılmış müebbet” istemiyle tutuklu yargılanan Hasan Adıyaman’ın karar duruşması görüldü.

'KORKUTMAK İSTEMİŞTİM'

Duruşmada, eniştesini isteyerek vurmadığını söyleyen Adıyaman, “Onu korkutmak istemiştim. Bana kapıyı tam olarak açmayınca aramızda arbede yaşandı. O sırada omzumdaki tüfek ateşlendi. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım.” dedi.

Adıyaman’ın ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tasarlayarak adam öldürme suçundan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İHA