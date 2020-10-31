Enkaz altında bir anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı

Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan Doğanlar Apartmanı’nda kurtarma ekipleri çalışıyor. Enkaz altındaki anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı.

Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan ve dünkü depremde yıkılan Doğanlar apartmanında enkaz altında kalan Seher Perinçek ve 4 çocuğu ile irtibat kuruldu. 38 yaşındaki Seher Perinçek, 10 yaşındaki ikizleri ile 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının kurtarma çalışmaları yapıldı.

22 saat sonra enkazdan 4 kişi kurtarıldı. 1 kişi için çalışmalar sürüyor.



