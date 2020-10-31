Türkiye Enkaz altında bir anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı

Enkaz altında bir anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı

Türkiye

Enkaz altında bir anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı

Bayraklı Doğanlar Apartmanı'nda kurtarma ekipleri çalışmaları devam ediyor. Enkazda bir anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. 22 saatin sonunda enkazdan 4 kişi kurtarıldı.

31 Ekim 2020, Cumartesi 10:19 Son Güncelleme:
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Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan Doğanlar Apartmanı’nda kurtarma ekipleri çalışıyor. Enkaz altındaki anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı.

Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan ve dünkü depremde yıkılan Doğanlar apartmanında enkaz altında kalan Seher Perinçek ve 4 çocuğu ile irtibat kuruldu. 38 yaşındaki Seher Perinçek, 10 yaşındaki ikizleri ile 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının kurtarma çalışmaları yapıldı.

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22 saat sonra enkazdan 4 kişi kurtarıldı. 1 kişi için çalışmalar sürüyor.


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