Elazığ’daki yıkılan evlerinden kurtulan Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın, enkazı elleriyle kazıp kendilerini çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman’la buluştu. Dürdane Aydın, “Evet, beni kurtaran çocuk. O gözleri unutamam” dediği Mahmud’a sarılıp ağladı.

Erdoğan'dan Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında bulunan iki vatandaşı elleriyle kazıyarak çıkartan Suriyeli Mahmud el Osman'a 'Vatandaşlık verilebilir mi?' sorusuna cevap verdi. Erdoğan, "Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor, Türkçe de biliyor. Ailesine de veririz." dedi.









"Ben sadece görevimi yerine getirdim"

Erdoğan'ın müjdesini duyan Mahmud El Osman "Ben bu şeyi yaparken ödül almayı hiç düşünmedim ama çok sevindim. Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu, çok sevindim. Güzel bir şey ama şimdiye kadar ailemle görüşmedim. Vatandaşlık müjdesini şimdi aldım ama çok iyi bir şey, teşekkür ederim. Ben bu ülkede yaşayan bir nefer olarak sadece görevimi yerine getirdim, hiç kimseden beklentim olmadan görevimi yaptım. Bir daha olsa sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde olsa yine yaparım. Bu sonuçta insanlık görevidir" dedi.









"Biz hepimiz kardeşiz"

Suriyeli Mahmud "Suriyelilere karşı algıyı değiştirecek bir şey yaptığımı umuyorum. Biz Suriyeliler olarak ne hepimiz iyiyiz ne de hepimiz kötüyüz. Bizde iyi insanlar da kötü insanlar da var. Biz hepimiz Müslümanız, kardeşiz. Bizi hiçbir şey ayıramaz" diye konuştu.







