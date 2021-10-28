Konya'da 2004'te çöken Zümrüt Apartmanı'ndan 5,5 gün sonra çıkarılan, Antalya'da epilepsi krizi sonucu balkondan düşerek hayatını kaybeden Muhammet Saltuk Kalem memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Adliye Sarayı'nda zabıt katipliği yapan Muhammet Saltuk Kalem'in (33), cenazesi, merkez Selçuklu ilçesi Medrese Mahallesi'ndeki Parsana Camisi avlusuna getirildi. Burada Kalem'in eşi Elif Kalem, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kalem'i, ailesi ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

EŞİ BALKONDAN DÜŞERKEN YAKALAMAYA ÇALIŞMIŞ

Cenaze töreninden önce gazetecilere açıklama yapan Kalem'in amcası Mustafa Kalem, "Takdir-i ilahi. Annesi ve ağabeyi çöken apartmanda vefat etmişti. O enkazdan 5,5 gün sonra çıkıp kurtulmuştu. Ondan iki ay önce de trafik kazası geçirmişti. Ondan da kurtulmuştu. Ama maalesef Antalya'da gittiği seminerde geçirdiği nöbet sırasında balkondan düşmüş. Eşi yakalamaya çalışmış ama kurtaramamış." diye konuştu.

Kalem'in naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Kalem'in babası Ahmet Kalem ile eşi ve yakınları katıldı.

ZÜMRÜT APARTMANI FACİASI

Kalem, 2004'te annesi ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı Zümrüt Apartmanı enkazından 5,5 gün sonra çıkarılmış, dün eğitim semineri için gittiği Antalya'da epilepsi krizi sonucu balkondan düşerek hayatını kaybetmişti.







