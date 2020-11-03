Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan Elif yürümeye başladı
İzmir'de 6.6'lık depremin ardından 65 saat sonra enkazdan kurtarılan minik Elif, tedavi gördüğü hastanede yürümeye başladı.
03 Kasım 2020, Salı 21:18 Son Güncelleme:
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İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve 65 saat sonra enkazdan çıkartılan Elif Perinçek tedavi altında olduğu hastanede 1 gün sonra yürümeye başladı. Minik Elif'in yürüdüğü görüntülerde çevresine gülücükler saçtığı görüldü. Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra sağ kurtarılan üç yaşındaki Elif Perinçek hastane odasında ailesiyle bir araya gelmişti.
Annesi ve iki kardeşi de kurtarılmıştı
Minik Elif'in annesi Seher Perinçek ile kardeşleri Elzem ve Ezel depremden 23 saat sonra kurtarılırken ağabey Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Aile depremden sonra ilk kez buluştu.
İHA
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