Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı. Ünsel, "Elif'e ilk bakıldığında hareketsizdi. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi" dedi.





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Bakan Koca açıklama yaptı

Elif'in sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Koca, sevindiren açıklamayı yaparak "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" dedi.















