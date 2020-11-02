Türkiye Enkazdan çıkarılan minik Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri yayınlandı

Enkazdan çıkarılan minik Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri yayınlandı

Türkiye

Enkazdan çıkarılan minik Elif'in hastanedeki ilk görüntüleri yayınlandı

İzmir'deki depreminde 65 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in hastaneden ilk görüntüleri yayınlandı. Elif, tedbir amaçlı yoğun bakımda takip ediliyor.

02 Kasım 2020, Pazartesi 15:55 Son Güncelleme:
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Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in kurtuluş anını paramedik Tolga Ünsel anlattı. Ünsel, "Elif'e ilk bakıldığında hareketsizdi. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi" dedi.

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Bakan Koca açıklama yaptı 

Elif'in sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Koca, sevindiren açıklamayı yaparak "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" dedi.




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