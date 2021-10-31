Enner Valencia Galatasaray derbisini kaçıracak

Fenerbahçe, Konyaspor maçından ağır yaralı çıktı. 3 puanı Konya'da bırakan sarı lacivertliler 3 tane de sakatlık yaşadı.

Altay Bayındır omzundan sakatlandı ve uzun süre sahalara dönemeyecek. Dönüşü 3 ay olarak öngörülüyor.

Luiz Gustavo'nun durumu çok ciddi değil ve Galatasaray derbisine yetişecek.

Ancak maç sonunda koltuk değnekleriyle yürüyebildiği görülen Enner Valencia'da durum ciddi. Valencia'nın bir süre sahalardan uzak kalacağı, derbiyi de kaçıracağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada şunlar bildirilmişti:

"Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır."