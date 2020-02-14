Magazin Enrique Iglesias ve Anna Kournikova çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi

Enrique Iglesias ve Anna Kournikova çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi

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Enrique Iglesias ve Anna Kournikova çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi

İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ve Rus tenisçi Anna Kournikova, dün sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla, üçüncü bebeklerine kavuştuklarını duyurdu.

14 Şubat 2020, Cuma 16:52 Son Güncelleme:
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19 yıldır birlikte olan Enrique Iglesias ve Anna Kournikova çifti üçüncü kez bebek sahibi oldu. Çift, 30 Ocak’ta dünyaya gelen kız çocuklarının haberini, dün akşam sosyal medya hesaplarından duyurdu. Iglesias ve Kournikova’nın Lucy ve Nicholas adında ikiz çocukları da var. 44 yaşındaki Iglesias, doğar doğmaz kucağına aldığı kızının fotoğrafını, “Güneş ışığım” notuyla paylaştı. 38 yaşındaki Rus tenisçi ise doğumdan hemen sonra kızına kavuştuğu an ile eşinin de doğumhanede yanında olduğunu gösteren fotoğrafları paylaştı. Üçüncü bebeklerini bekledikleri haberini paylaşmayan çiftin müjdeli haberini İspanyol Hola dergisi duyurmuştu. 

https://www.instagram.com/p/B8hEdz6BmR_/
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