19 yıldır birlikte olan Enrique Iglesias ve Anna Kournikova çifti üçüncü kez bebek sahibi oldu. Çift, 30 Ocak’ta dünyaya gelen kız çocuklarının haberini, dün akşam sosyal medya hesaplarından duyurdu. Iglesias ve Kournikova’nın Lucy ve Nicholas adında ikiz çocukları da var. 44 yaşındaki Iglesias, doğar doğmaz kucağına aldığı kızının fotoğrafını, “Güneş ışığım” notuyla paylaştı. 38 yaşındaki Rus tenisçi ise doğumdan hemen sonra kızına kavuştuğu an ile eşinin de doğumhanede yanında olduğunu gösteren fotoğrafları paylaştı. Üçüncü bebeklerini bekledikleri haberini paylaşmayan çiftin müjdeli haberini İspanyol Hola dergisi duyurmuştu.